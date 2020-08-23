Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения: видео

Вооруженные силы Украины получили на Донбассе уникальный боевой опыт, но к нему нужно еще и современное вооружение

Президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины заявил, что военным передадут большое количество вооружений и техники, в том числе и танки.

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Он отметил, что Вооруженные силы Украины получили уникальный боевой опыт, на котором ближайшие десятилетия будет держаться оборона страны. Однако вместе с опытом у военных должны быть современное вооружение и техника.

"Поэтому общий ресурс на оборону и безопасность в сравнении с предыдущим годом увеличено почти на 28 миллиардов гривен. У нас самый большой бюджет на оборону в истории. Несмотря на пандемию COVID-19, расходы на эту сферу остались без изменений … Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передаем 132 образца вооружения и военной техники: 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения, модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронемашины, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения. Переоснащение нашего войска, принятие на вооружение новых боевых система, привидение органов военного управления к стандартам НАТО является для нас обязательным", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ получили новейшую спецтехнику. Военным передали украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая поможет нашим бойцам глушить связь противника. Характеристики уникальны не только для Украины, но и соответствуют стандартам НАТО.

Напомним, в начале августа президент Украины побывал два дня на Донбассе, где посетил передовые позиции украинской армии. Зеленский рассказывал, как ночевал у военных, как с вместе кушал, общался.

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