Зеленский принял участие в торжественном поднятии флага Украины: видео

Владимир Зеленский по случаю Дня Государственного Флага принял участие в торжественном поднятии флага Украины.

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На церемонии присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль ,а также президенты Украины прошлых лет: Леонид Кравчук (1991-1994 гг.), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010) и Петр Порошенко (2014-2019).

Зеленский напомнил, что в течение шести лет войны на Донбассе Украина потеряла много своих защитников. Присутствующие почтили их память минутой молчания.

"Каждый год, накануне Дня Независимости, мы чтим одну из самых больших украинских святынь – Государственный флаг Украины. Он бессменный символ нашей свободной, демократичной и независимой страны. Он не вызывает у нас других эмоций, кроме гордости за то, что мы с вами родились украинцами … Больше 100 лет назад, когда под сине-желтым флагом была провозглашена соборность Украины", – сказал президент.

Также он наградил военнослужащих, защищавших Украина на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 22 августа, в Киеве подняли самый большой флаг Украины. Размер полотнища составляет 16 на 24 метра и развевается на высоте в 60 метров.

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