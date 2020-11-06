Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости политики

Зеленский прокомментировал План действий по Донбассу

6 ноября, 17:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская сторона передала ОБСЕ этот План

Украинский План действий по Донбассу будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы и, возможно, на встрече советников "нормандского формата". Об этом рассказал на брифинге во время рабочей поездки на Донбассе президент Владимир Зеленский.

Реклама

Он подтвердил, что украинская сторона передала ОБСЕ этот План.

"Мы идем в направлении "минского формата", но должен быть выписан детальный план действий. Большая наша группа работала (над ним) и этот План действий понятный, детальный и с шагами, датами ответственностью. Он будет рассмотрен на заседании ТКГ (10 ноября), но также важно, чтобы этот План рассматривался 13 ноября советниками "Нормандской четверки", – сказал Зеленский.

Президент затруднился ответить, согласится ли Россия на эту инициативу Украины, хотя и напомнил официальную позицию Москву, что якобы они поддерживают любые шаги к миру.

"А этот План действий именно на это направлен. Поэтому я не вижу, почему отказываться от этого", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно этому плану, предполагается провести местные выборы на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский план действий

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
"На работу надо, бл**ь, ходить, Коля". Видео, как Арахамия отчитал ТищенкоПолитика
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтенииЭкономика
Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушители
Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушителиПолитика
В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)
В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять