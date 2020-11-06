Зеленский прокомментировал План действий по Донбассу

Украинский План действий по Донбассу будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы и, возможно, на встрече советников "нормандского формата". Об этом рассказал на брифинге во время рабочей поездки на Донбассе президент Владимир Зеленский.

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Он подтвердил, что украинская сторона передала ОБСЕ этот План.

"Мы идем в направлении "минского формата", но должен быть выписан детальный план действий. Большая наша группа работала (над ним) и этот План действий понятный, детальный и с шагами, датами ответственностью. Он будет рассмотрен на заседании ТКГ (10 ноября), но также важно, чтобы этот План рассматривался 13 ноября советниками "Нормандской четверки", – сказал Зеленский.

Президент затруднился ответить, согласится ли Россия на эту инициативу Украины, хотя и напомнил официальную позицию Москву, что якобы они поддерживают любые шаги к миру.

"А этот План действий именно на это направлен. Поэтому я не вижу, почему отказываться от этого", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно этому плану, предполагается провести местные выборы на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

Видео: Сегодня

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