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Зеленский приветствует принятие закона о референдуме

26 января, 21:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению президента, теперь власти придется прислушиваться к народу

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум", который он сам и инициировал.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине", - отметил Зеленский.

В то же время он напомнил, что не все вопросы могут быть предметом референдума. В частности, не могут быть вынесены на всенародное обсуждение темы:

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  • противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
  • направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • по налогам, бюджету, амнистии;
  • отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Напомним, Верховная Рада 26 января приняла во втором чтении законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Президентский документ поддержали 255 народных депутатов.

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референдум закон Владимир Зеленский
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