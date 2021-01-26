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Рада приняла закон о референдуме: что это значит для украинцев

26 января, 15:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Всеукраинский референдум может быть проведен только по четырем вопросам

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Президентский документ поддержали 255 народных депутатов.

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Всеукраинский референдум может быть проведен по следующим вопросам:

  • утверждение закона о внесении изменений в разделы I (общие основы), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины. Инициирует референдум по этому вопросу президент Украины;
  • решение вопроса общегосударственного значения (инициирует народ);
  • изменение территории Украины (только в случае увеличения территории, инициирует Верховная Рада);
  • о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений (инициирует народ).

На референдум разрешается выносить только один вопрос, при этом он должен требовать однозначного ответа: "да" или "нет". Принятое решение может быть отменено путем такого же референдума, но не ранее чем через три года.

Что украинцы не смогут вынести на референдум:

  • вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, о защите прав человека и основных свобод;
  • вопросы из компетенции органов правопорядка, прокуратуры или суда;
  • нельзя будет ставить вопрос независимости Украины, нарушения суверенитета и территориальной целостности;
  • украинцы не смогут решать вопросы налогов, бюджета, амнистии.

Что нужно для проведения референдума

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Для проведения референдума по народной инициативе должна собраться группа в составе не менее 300 человек, пригласив на собрание представителя ЦИК. Группа должна сформулировать вопрос референдума и одобрить формулировку.

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Затем инициатива передается в ЦИК, и начинается процедура сбора подписей граждан за проведение референдума. Их нужно собрать 3 миллиона, причем подписи должны быть собраны не менее чем в двух третях регионов и не менее чем по сто тысяч подписей в каждом из них.

Провозглашает референдум по народной инициативе президент. При этом глава государства или не менее 45 народных депутатов могут подать в Конституционный суд конституционное обращение относительно конституционности вопроса, предлагаемого для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.

Электронное голосование на референдуме может быть применено только тогда, когда будет отдельно принято законодательство о таком голосовании по стране в целом. А пока будет голосование с помощью традиционных бюллетеней.

Эксперты рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.

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Верховная Рада референдум закон

Источник: Сегодня

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