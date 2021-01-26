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  1. Політика

Зеленський вітає ухвалення закону про референдум

26 січня, 21:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На думку президента, тепер владі доведеться дослухатися до народу

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", який він сам і ініціював.

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Про це повідомила пресслужба президента.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні", – зазначив Зеленський.

Водночас він нагадав, що не всі питання можуть бути предметом референдуму. Зокрема, не можуть бути винесені на всенародне обговорення теми:

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  • що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • скасовують або обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • з податків, бюджету, амністії;
  • віднесені Конституцією і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Президентський документ підтримали 255 народних депутатів.

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референдум закони Володимир Зеленський
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