Зеленський вітає ухвалення закону про референдум

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", який він сам і ініціював.
Про це повідомила пресслужба президента.
"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні", – зазначив Зеленський.
Водночас він нагадав, що не всі питання можуть бути предметом референдуму. Зокрема, не можуть бути винесені на всенародне обговорення теми:
- що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- скасовують або обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- з податків, бюджету, амністії;
- віднесені Конституцією і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.
Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Президентський документ підтримали 255 народних депутатів.
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