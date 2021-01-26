Зеленський вітає ухвалення закону про референдум

На думку президента, тепер владі доведеться дослухатися до народу

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", який він сам і ініціював.

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Про це повідомила пресслужба президента.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні", – зазначив Зеленський.

Водночас він нагадав, що не всі питання можуть бути предметом референдуму. Зокрема, не можуть бути винесені на всенародне обговорення теми:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

скасовують або обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

з податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Президентський документ підтримали 255 народних депутатів.

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