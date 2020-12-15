Зеленский приедет в Раду: стала известна причина

Пока Верховная Рада "мучает" госбюджет-2021, стало известно о вечернем заседании фракции "Слуга народа". Народный депутат от этой политсилы Галина Янченко заявила, что там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Президент будет на фракции", – сказала она.
По ее словам, фракция будет обсуждать кадровые вопросы, в частности назначения в Кабмин.
"Будет встреча с тремя кандидатами на должности трех министров", – сказала Янченко и уточнила, что речь идет о министрах по делам ветеранов, образования и энергетики.
При этом нардеп подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, а вот имя нового главы Минветеранов не назвала, намекнув, что это женщина.
Накануне "слуга народа" Александр Качура писал в Telegram, что фракция должна собраться после пленарного заседания Верховной Рады. Вот только принятие госбюджета может затянуться. Сейчас в заседании объявлен перерыв до 16:00.
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