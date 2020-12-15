Зеленский приедет в Раду: стала известна причина

Галина Янченко объяснила, что будут обсуждать на фракции

Пока Верховная Рада "мучает" госбюджет-2021, стало известно о вечернем заседании фракции "Слуга народа". Народный депутат от этой политсилы Галина Янченко заявила, что там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент будет на фракции", – сказала она.

По ее словам, фракция будет обсуждать кадровые вопросы, в частности назначения в Кабмин.

"Будет встреча с тремя кандидатами на должности трех министров", – сказала Янченко и уточнила, что речь идет о министрах по делам ветеранов, образования и энергетики.

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При этом нардеп подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, а вот имя нового главы Минветеранов не назвала, намекнув, что это женщина.

Накануне "слуга народа" Александр Качура писал в Telegram, что фракция должна собраться после пленарного заседания Верховной Рады. Вот только принятие госбюджета может затянуться. Сейчас в заседании объявлен перерыв до 16:00.

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