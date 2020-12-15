Депутаты зашли в "бюджетный" тупик: что происходит в Раде

Верховная Рада рассматривает госбюджет-2021 и пока только приняла изменения в Бюджетный кодекс. Из-за этого пришлось срочно созвать бюджетный комитет, чтобы учесть там новые принятые поправки. В заседании парламента объявлен перерыв до 16:00.

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Как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, во время голосования Бюджетного кодекса (№4100-д) был проголосован ряд правок по местным акцизам (доля топливных акцизов останется громадам). Эти правки повлияли на баланс всего бюджета-2021, например, "на те же субвенции областям".

"Бюджетный комитет пытается найти выход, как теперь сбалансировать бюджет", – написал он.

В свою очередь член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объяснил в Telegram, что проблема в принятых Радой двух взаимоисключающих правках в Бюджетный кодекс.

"Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера. А вторая – на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это из доходов госбюджета", – написал нардеп.

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В результате спикер ВР Дмитрий Разумков объявил перерыв в пленарном заседании до 16:00, чтобы комитет успел доработать проект бюджета с учетом решений, которые были приняты во время рассмотрения Бюджетного кодекса.

Напомним, доработанный проект государственного бюджета на 2021 год был внесен в Верховную Раду 27 ноября. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% ВВП, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

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