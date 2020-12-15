Рада рассмотрит госбюджет-2021: онлайн-трансляция

Сегодня депутаты могут завершить конституционный кризис принятием двух важных законов по НАПК

Сегодня Верховная Рада будет принимать госбюджет на 2021 год, а также рассмотрит важные законопроекты о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции и планирует продолжить действие закона об особом статусе Донбасса.

Реклама

Но сначала депутаты рассмотрят законопроект №4107 относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которым предлагается усовершенствовать процедуру назначения и прекращения полномочий членов Нацсовета, в частности в части назначения Верховной Радой и президентом.

После этого депутаты возьмутся за:

В тренде Канада и Украина смогут снимать совместное кино: подписан важный документ

продление на год действия закона об особом статусе Донбасса (№4467);

возобновление всех полномочий НАПК (№4470) и законопроект об особенностях проверки деклараций судей и составления на них протокола (№4471);

принятие госбюджета на 2021 год (№4000);

принятие сметы Верховной Рады на 2021 год (№4448);

о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде заговорили о ротации в Кабмине – до конца года могут назначить и уволить некоторых министров.

Реклама

Смотрите также в нашем сюжете, как в Раде решили дать помощникам нардепов 13-ю зарплату:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама