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Рада рассмотрит госбюджет-2021: онлайн-трансляция

15 декабря, 10:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня депутаты могут завершить конституционный кризис принятием двух важных законов по НАПК

Сегодня Верховная Рада будет принимать госбюджет на 2021 год, а также рассмотрит важные законопроекты о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции и планирует продолжить действие закона об особом статусе Донбасса.

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Но сначала депутаты рассмотрят законопроект №4107 относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которым предлагается усовершенствовать процедуру назначения и прекращения полномочий членов Нацсовета, в частности в части назначения Верховной Радой и президентом.

После этого депутаты возьмутся за:

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  • продление на год действия закона об особом статусе Донбасса (№4467);
  • возобновление всех полномочий НАПК (№4470) и законопроект об особенностях проверки деклараций судей и составления на них протокола (№4471);
  • принятие госбюджета на 2021 год (№4000);
  • принятие сметы Верховной Рады на 2021 год (№4448);
  • о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде заговорили о ротации в Кабмине – до конца года могут назначить и уволить некоторых министров.

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Смотрите также в нашем сюжете, как в Раде решили дать помощникам нардепов 13-ю зарплату:

Видео: Сегодня

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Верховная Рада НАПК бюджет-2021

Источник: Сегодня

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