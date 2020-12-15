Рада рассмотрит госбюджет-2021: онлайн-трансляция

Сегодня Верховная Рада будет принимать госбюджет на 2021 год, а также рассмотрит важные законопроекты о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции и планирует продолжить действие закона об особом статусе Донбасса.
Но сначала депутаты рассмотрят законопроект №4107 относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которым предлагается усовершенствовать процедуру назначения и прекращения полномочий членов Нацсовета, в частности в части назначения Верховной Радой и президентом.
После этого депутаты возьмутся за:
- продление на год действия закона об особом статусе Донбасса (№4467);
- возобновление всех полномочий НАПК (№4470) и законопроект об особенностях проверки деклараций судей и составления на них протокола (№4471);
- принятие госбюджета на 2021 год (№4000);
- принятие сметы Верховной Рады на 2021 год (№4448);
- о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.
Как сообщали новости "Сегодня", в Раде заговорили о ротации в Кабмине – до конца года могут назначить и уволить некоторых министров.
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