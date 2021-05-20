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Зеленський представив символ 30-річчя України (відео)

20 травня, 12:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Логотип малювали 12 компаній, а переможцями стали дизайнери зі Львова

Президент Володимир Зеленський представив символ 30-річчя України.

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Символом стала квітка і слоган – "Ти у мене єдина", розповів на пресконференції Зеленський.

За словами президента, логотип малювали 12 компаній, переможцями стали дизайнери зі Львова.

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"У нас було 12 прекрасних компаній ... Безкоштовно це робили для нас, для такого свята. Львів'яни перемогли, ось таку квітку нам подарували, це була така ідея. Це головний квітка 30-річчя, символ України. Мені здається, що це правильний символ", – сказав Зеленський.

Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

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Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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