Зеленський представив символ 30-річчя України (відео)

Президент Володимир Зеленський представив символ 30-річчя України.

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Символом стала квітка і слоган – "Ти у мене єдина", розповів на пресконференції Зеленський.

За словами президента, логотип малювали 12 компаній, переможцями стали дизайнери зі Львова.

"У нас було 12 прекрасних компаній ... Безкоштовно це робили для нас, для такого свята. Львів'яни перемогли, ось таку квітку нам подарували, це була така ідея. Це головний квітка 30-річчя, символ України. Мені здається, що це правильний символ", – сказав Зеленський.

Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

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