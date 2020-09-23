Зеленский предложил создать в Киеве мировой штаб по борьбе с дезинформацией

В Украине можно разместить штаб-квартиру международного офиса по противодействию пропаганде

Трагические события и мировые катаклизмы, происходившие в 2020 году, доказали, что планета Земля не такая уж и большая.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в среду, 23 сентября, в ходе видеовыступления в рамках Недели заседаний высокого уровня 75-й Генассамблеи ООН.

Он напомнил свое выступление на ГА ООН в 2019 году и подчеркнул: "Больше нет понятия чужой войны. Наша планета уже не так велика. Это доказывает дело МН17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воды".

Президент также обратил внимание на информационные угрозы миру, когда дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс.

"Украина, как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", – предложил Зеленский.

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По его словам, то, что наша планета уже не такая большая – окончательно доказал 2020-й год: "Всколыхнувшие всех пожары в Австралии. Или крушение Boeing 737, когда над территорией Ирана был сбито украинский самолет, а котором находились граждане Украины, Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании и Швеции".

"И конечно – пандемия COVID-19, распространение которой произошло молниеносно. Человечество не успело даже загуглить слова "ковид" и "Ухань", как короновирус уже стучал в дверь каждого дома", – подытожил глава государства.

Зеленский онлайн на сессии Генассамблеи ООН 2020

Напомним, Зеленский также выступил на ГА ООН в понедельник, 21 сентября, и заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

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