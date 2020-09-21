Зеленский на Генассамблее ООН: Запасной планеты у нас нет, живем только раз

В этом году юбилейная 75-я Генассамблея ООН проходит в онлайн-режиме. Главы государств выступают не вживую, а через записанные видеообращения. Вот и президент Владимир Зеленский на открытии заседания высокого уровня обратился к миру через телеэкран, заявив, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния, сообщает Офис президента.

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"75 лет назад основание ООН стало символом того, человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что война в Украине — это война в Европе, и она является не просто посягательством на суверенитет независимого государства, а "напоминает попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире".

Президент напомнил, что 75 лет назад, в тяжелые послевоенные времена, государства-основатели ООН отказались от противоречий, чтобы построить лучший мир — "мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды":

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"Но, к сожалению, мы должны признать, что мир XXI века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека".

Зеленский добавил, что современный мир так же непрост, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и процветание остаются ценностями, за которые люди в разных уголках планеты проливают кровь.

"За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?".

Он призвал использовать "тревожный сигнал" пандемии коронавируса, чтобы искоренить разногласия и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.

"Планеты "Б" у нас нет, мы живем здесь и только один раз", — закончил Зеленский.

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Видео: Facebook

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