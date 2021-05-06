Уходить в декрет теперь будут по-новому. Зеленский подписал закон

Закон также предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней

/ Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для отца и матери в уходе за ребенком.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Что предусматривает закон:

В тренде Прадеда Энтони Блинкена в США называют украинским писателем

введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

право сотрудников обеих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы "А" I группы, на дополнительный отпуск.

"Таким образом, закреплялся дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим", – сообщается на сайте главы государства.

Реклама

Также мы писали о том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3908-1, которым предложили усилить наказание за домашнее насилие.