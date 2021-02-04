В Украине хотят ужесточить наказание за домашнее насилие: что светит "тиранам"

За повторное насилие обидчик может две недели провести за решеткой

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3908-1, которым предлагается усилить наказание за домашнее насилие.

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Кроме штрафа для обидчика дополнительно вводят новую санкцию – общественно полезные работы. За угрозы, оскорбления и преследования смогут отправить на 240 часов. Плату за это будут переводить жертве издевательств.

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За повторное нарушение тоже штраф, выполнение общественных работ или арест на 15 суток.

Правда, любые проявления домашнего насилия останутся административным, а не уголовным правонарушением.

Видео: Сегодня

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл домашнее насилие одной из главных проблем в Украине. Причем эта проблема активизировалась с приходом эпидемии коронавируса в Украине, поскольку люди больше стали находиться вместе, например, во время локдаунов.

Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.

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