Йти в декрет тепер будуть по-новому. Зеленський підписав закон

Закон також передбачає введення нового одноразового виду відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні можливості для батька і матері в догляді за дитиною.

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Про це повідомляє прес-служба президента.

Так, цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей і розвитку відповідального батьківства в Україні.

Що передбачає закон:

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введення нового одноразового виду відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, який оплачується за рахунок роботодавця.

відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.

право співробітників обох статей, що мають дітей або повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи "А" I групи, на додаткову відпустку.

"Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, за яким право батька чи інших родичів на відпустку для догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто лише мати могла делегувати право на декрет іншим", – повідомляється на сайті глави держави.

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Також ми писали про те, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3908-1, яким запропонували посилити покарання за домашнє насильство.