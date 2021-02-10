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Зеленский по телефону поговорил с президентом Греции: обсудили шесть вопросов

10 февраля, 16:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Афины будут способствовать ускорению получения вакцины Украиной

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулу. Речь шла о возможности обеспечения Украины сертифицированной вакциной.

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Про это сообщает пресс-служба Банковой.

По просьбе главы украинского государства лидер Греции отметила, что Афины будут способствовать ускорению получения вакцины Украиной.

Речь также шла о развитии торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Грецией, в том числе в сферах сельского хозяйства, космической отрасли и судостроении.

Подробнее лидеры остановились на обсуждении туристических возможностей двух стран и увеличении туристических потоков по окончании пандемии.

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Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Греции в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины и рассказал о ключевых приоритетах нашего государства в сотрудничестве с ЕС и дальнейшем усилении сотрудничества Украины с НАТО в статусе партнера с расширенными возможностями.

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Сакелларопулу подчеркнула, что Греция всегда поддерживала и будет поддерживать европейские устремления Украины и углубление ассоциации с Евросоюзом во всех сферах. А Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский пригласил президента Греции принять участие в мероприятиях по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины, а также присоединиться к саммиту "Крымской платформы". Обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий в Украине в контексте 200-летия Греческой революции.

Напомним, 9 февраля премьер Денис Шмыгаль в Брюсселе пригласил президента Европейского совета Шарля Мишеля присоединиться к работе "Крымской платформы".

Кроме того, на "Крымской платформе" ждут США и Польшу, чтобы посадить Россию за стол переговоров.

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туризм Греция вакцина Владимир Зеленский День Независимости Украины Крымская платформа

Источник: Сегодня

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