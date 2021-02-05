Усадить Россию за стол переговоров: США и Польшу ждут на Крымской платформе

Участие Польши и Соединенных Штатов в работе саммита Крымской платформы, призванного способствовать деоккупации полуострова, может помочь Украине в отстаивании своей позиции и создаст дополнительное давление на Россию.

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Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал Укринформу.

"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира – и наконец-то договориться, а не просто блокировать все процессы", – говорит вице-премьер.

По его словам, именно это сейчас делает Россия в "нормандском" формате и в формате Минских консультаций, все время что-то придумывая, лишь бы не договориться.

Резников рассказал, что передал президенту Польши Анджею Дуде приглашение принять участие в саммите Крымской платформы и в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины. В ответ польская сторона пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в мероприятиях по случаю 230-й годовщины Конституции Польши.

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Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, как будет действовать Крымская платформа по вытеснению России с полуострова.

А представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия может принять участие в Крымской платформе только в том случае, если там будут обсуждать вопрос восстановления водоснабжения оккупированного полуострова.

Между тем напомним, что Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие дипломатического представительства на оккупированном Россией полуострове:

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