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Зеленський по телефону поговорив з президентом Греції: порушили шість питань

10 лютого, 16:39

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Афіни сприятимуть пришвидшенню отримання вакцини Україною

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу. Мова йшла про можливості забезпечення України сертифікованою вакциною.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

На прохання глави української держави лідер Греції зазначила, що Афіни сприятимуть пришвидшенню отримання вакцини Україною.

Мова також йшла про розвиток торговельно-економічної співпраці між Україною та Грецією, зокрема у сферах сільського господарства, космічній галузі та суднобудуванні.

Докладніше лідери зупинилися на обговоренні туристичних можливостей двох країн та збільшенні туристичних потоків після закінчення пандемії.

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Зеленський подякував за підтримку з боку Греції в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України і розповів про ключові пріоритети нашої держави у співпраці з ЄС та подальшому посиленні співробітництва України з НАТО у статусі партнера з розширеними можливостями.

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Сакелларопулу наголосила, що Греція завжди підтримувала й підтримуватиме європейські прагнення України та поглиблення асоціації з Євросоюзом у всіх сферах. А Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Зеленський запросив президента Греції взяти участь у заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України, а також долучитися до саміту "Кримської платформи". Було обговорено можливість проведення спільних заходів в Україні у контексті відзначення 200-річчя Грецької революції.

Нагадаємо, 9 лютого прем’єр Денис Шмигаль у Брюселі запросив президента Європейської ради Шарля Мішеля долучитися до роботи Кримської платформи.

Окрім того, на Кримській платформі чекають США та Польщу, що посадити Росію за стіл переговорів.

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туризм Греція вакцина Володимир Зеленський День Незалежності України Кримська платформа

Джерело: Сьогодні

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