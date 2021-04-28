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Зеленский объяснил, как закончить войну на Донбассе и "спасти" Европу

28 апреля, 11:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гарантий спокойствия и полной безопасности в Европе не будет до тех пор, пока нет мира в Украине – президент сказал, что нужно делать

Отвод российских войск от границ Украины уменьшает военное напряжение, но Россия все равно продолжает представлять угрозу. Войну можно закончить только при желании Москвы и для этого нужны прямые переговоры.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

По его словам, чтобы окончательно предотвратить эскалацию конфликта, необходимо, дополнительно к имеющимся форматам, провести и прямые президентские переговоры (лидеров Украины и России).

"Украина может утверждать это совершенно уверенно: сейчас в Европе есть только одна война – против нашей страны. Она идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать … Еще раз: это пока единственная война в Европе. И любое расширение боевых действий привело бы лишь к новым страданиям. Поэтому деэскалация, которая началась, точно добавляет спокойствия и уверенности в европейском будущем", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что война на Донбассе негативно влияет на Европу в целом.

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"А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине. Мы точно знаем, как нам прийти к этому миру. Но нужна политическая воля другой стороны", – добавил глава государства.

Также мы писали, что Зеленский предложил встретиться с Путиным в Ватикане.

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