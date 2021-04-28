Зеленський пояснив, як закінчити війну на Донбасі та "врятувати" Європу

Гарантій спокою і повної безпеки в Європі не буде до того часу, поки немає миру в Україні – президент сказав, що потрібно робити

Відведення російських військ від кордонів України зменшує військову напругу, але Росія все одно продовжує становити загрозу. Війну можна закінчити тільки за бажання Москви і для цього потрібні прямі переговори.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

За його словами, щоб остаточно запобігти ескалації конфлікту, необхідно, додатково до існуючих форматів, провести і прямі президентські переговори (лідерів України і Росії).

"Україна може стверджувати це абсолютно впевнено: зараз у Європі є лише одна війна – проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов'язково вирішувати ... Ще раз: це наразі єдина війна у Європі. І будь-яке розширення бойових дій призвело б лише до нових страждань. Тому деескалація, яка почалася, точно додає спокою і впевненості у європейському майбутньому", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна на Донбасі негативно впливає на Європу загалом

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"А регіону потрібні стабільність і мир, щоб розвиватися. Гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде доти, доки немає миру в Україні. Ми точно знаємо, як нам прийти до цього миру. Але потрібна політична воля іншої сторони", – додав очільник держави.

Також ми писали, що Зеленський запропонував зустрітися з Путіним у Ватикані.