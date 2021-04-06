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Зеленский обсудил с Трюдо обострение ситуации на Донбассе

6 апреля, 18:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава украинского государства говорил о необходимости усиления международного давления на Россию

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо и поблагодарил собеседника за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, особенно ценную в непростое время нынешнего обострения ситуации на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

В ходе беседы Зеленский и Трюдо разговаривали о:

  • постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России;
  • гибели 28 украинских военных за время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе;
  • необходимости усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию;
  • сотрудничестве в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, расширении программы тренировок для ВСУ, и увеличении количества канадских военных инструкторов в Украине;
  • возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО;
  • визите Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

Напомним, сегодня на Донбассе в результате вражеских обстрелов и подрыва погибли два бойца ВСУ.

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Также напомним, Украина инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы добиться прекращения огня на Пасху.

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Донбасс Владимир Зеленский обострение ситуации обострение Джастин Трюдо потери ВСУ Крымская платформа

Источник: Сегодня

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