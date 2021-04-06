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Зеленський обговорив з Трюдо загострення ситуації на Донбасі

6 квітня, 18:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава української держави казав про необхідність посилення міжнародного тиску на Росію

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо і подякував співрозмовнику за послідовну підтримку України з боку Канади, особливо цінну в непростий час нинішнього загострення ситуації на Донбасі.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

В ході бесіди Зеленський і Трюдо розмовляли про:

  • постійні порушеннях режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії;
  • загибель 28 українських військових за час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі;
  • необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації;
  • співробітництво в рамках Канадської військової тренувальної місії UNIFIER, розширення програми тренувань для ЗСУ і збільшення кількості канадських військових інструкторів в Україні;
  • можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО;
  • візит Джастіна і Софі Трюдо на саміт інавгурації Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року і на святкування 30-річчя незалежності України.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожих обстрілів і підриву загинули два бійці ЗСУ.

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Також нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи, щоб домогтися припинення вогню на Великдень.

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Донбас Володимир Зеленський загострення ситуації загострення Джастін Трюдо втрати ЗСУ Кримська платформа

Джерело: Сьогодні

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