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Кравчук рассказал, зачем созывает срочное заседание ТКГ

6 апреля, 15:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина готовит новое заявление по Донбассу и рассчитывает, что Россия поддержит

Украина инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы для того, чтобы добиться прекращения огня на Пасху и чтобы это в целом стало началом нового всеобъемлющего перемирия. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Он отметил, что на данный момент еще нет подтверждения, что это срочное заседание состоится.

Кравчук напомнил, что на прошлом заседании он попросил принять обращение о возвращении в рамки режима прекращения огня, но представитель РФ Борис Грызлов инициативу не поддержал. На новом заседании можно было бы вернуться к этому вопросу

"Тем более, что мы находимся накануне праздника святого Воскресения Христова, и поставить вопрос так, что этот большой праздник мог бы стать началом не только перемирия, но и в целом прекращения огня на всем фронте. Украина подготовит соответствующее заявление. Речь не идет, что нужно принимать решения, которые небыли приняты на минской площадке. Речь идет об уже принятых решениях и необходимости их выполнять и контролировать. Мы предложим, как это сделать. И надеемся, что стороны поймут важность этого документа и примут его", – говорит глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Кравчук пообщался с российскими пропагандистами, которым четко дал понять, что Украина не собирается нападать на Донбасс.

Видео: Сегодня

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Донбасс перемирие леонид кравчук ТКГ

Источник: Сегодня

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