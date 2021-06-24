Зеленский ввел санкции против близких к Путину миллиардеров и чиновников

В санкционный список, который утвердил украинский президент, попали 537 человек

Срочная новость. Заставка / Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против близких к российскому президента Владимиру Путину миллиардеров и чиновников.

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Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса президента.

В санкционный список внесены приближенные к Путину российские бизнесмены и чиновники – братья Ротенберги с многочисленными родственниками, Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, командующий Росгвардией Виктор Золотов и прочие. Всего в списке 537 фамилий.

В список также попали украинские бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ.

Указ вступает в силу с 24 июня. Проконтролировать его выполнение должен секретаря СНБО Алексей Данилов.

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Кроме того, отдельным списком вводятся санкции против 540 российских компаний – среди них много авиаперевозчиков, которые летают в Крым. Так ограничения коснулись авиаперевозчиков "Аэрофлот", "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВИМ-Авиа", "Газпром авиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Red Wings", "РусДжет", "Авиакомпания Сибирь", "РусЛайн" и других.

Также Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц.