Українська
$ 27,27
32,6
  1. Новости политики

Зеленский ввел санкции против близких к Путину миллиардеров и чиновников

24 июня 2021 17:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

В санкционный список, который утвердил украинский президент, попали 537 человек

Срочная новость. Заставка

Срочная новость. Заставка / Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против близких к российскому президента Владимиру Путину миллиардеров и чиновников.

Реклама

Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса президента.

В санкционный список внесены приближенные к Путину российские бизнесмены и чиновники – братья Ротенберги с многочисленными родственниками, Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, командующий Росгвардией Виктор Золотов и прочие. Всего в списке 537 фамилий.

В список также попали украинские бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ.

Не пропусти!
Украина не последняя, а Италия просто взлетела: новые котировки на победителя Евро-2020
Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку

Указ вступает в силу с 24 июня. Проконтролировать его выполнение должен секретаря СНБО Алексей Данилов.

Реклама

Кроме того, отдельным списком вводятся санкции против 540 российских компаний – среди них много авиаперевозчиков, которые летают в Крым. Так ограничения коснулись авиаперевозчиков "Аэрофлот", "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВИМ-Авиа", "Газпром авиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Red Wings", "РусДжет", "Авиакомпания Сибирь", "РусЛайн" и других.

Также Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
"Слуга народа" Тищенко задержал вылет самолета, пока записывал "видосик" (видео)Власть
Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВД
Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВДВласть
Глава Минздрава времен Януковича может получить 11 млн за выселение из Кончи-Заспы – расследование
Глава Минздрава времен Януковича может получить 11 млн за выселение из Кончи-Заспы – расследованиеУкраина
В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в России
В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в РоссииВласть
Чего ждать Украине от встречи Зеленского и Меркель
Чего ждать Украине от встречи Зеленского и МеркельВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять