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Зеленский о решении КСУ: Система е-декларирования будет работать

29 октября, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Власть должна не допустить, чтобы улица попыталась решить проблему с КСУ

Президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать. Отметим, что заседание закрытое и была освещена лишь вступительная часть, которую показал телеканал "Украина 24".

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Он считает, что власть должна срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после решений КСУ.

"Дело не только в этом решении (КСУ), а в целенаправленных действиях определенных людей на создание реальной угрозы нацбезопасности. Мы должны не допустить, чтоб эту проблему начала решать улица на свое усмотрение, и чтоб это решение не было использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за границей", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что из-за решения КСУ теперь появилась проблема осуществления результатов местных выборов, поскольку Национальное агентство по предупреждению коррупции не сможет осуществить антикоррупционную проверку победителей выборов и их нельзя будет назначить на должности.

"Сразу скажу главное, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения – система электронного декларирования в Украине будет работать", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что законопроекты для возобновления работы е-декларирования должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

В свою очередь НАПК заявляет, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

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СНБО КСУ Владимир Зеленский Конституционный суд е-декларирование

Источник: Сегодня

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