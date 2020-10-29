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КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должности

29 октября, 09:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Суд своим решением уничтожает антикоррупционную систему в стране, говорят в НАПК

Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Об этом заявляет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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В НАПК отмечают, что КСУ своим решением лишил их доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Антикоррупционеры подчеркивают, что Конституционный суд фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", – заявил председатель НАПК.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. У Зеленского отреагировали на отмену КС наказания за незаконное обогащение. На Банковой также пообещали, что украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.

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В свою очередь в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи КСУ голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах. Там отметили любопытный момент – оказывается двое судей Конституционного суда задекларировали недостоверную информацию.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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КСУ Конституционный суд местные выборы НАПК выборы 2020

Источник: Сегодня

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