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КСУ отменил наказание за коррупцию. Что может изменить Зеленский

29 октября, 16:27

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

То, что произошло, угрожает как национальной безопасности, так и отношениям с Евросоюзом

Президент Украины в качестве реакции на решение Конституционного суда относительночастичной отмены антикоррупционной реформы созвал срочное заседание СНБО.

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На повестке дня – обсуждение сложившейся в связи с решением ситуации и принятие необходимых мер.

Разбираемся, что может сделать президент и СНБО.

Что в полномочиях президента

Ни президент, ни СНБО не могут оспаривать решения КС. Решения конституционных судей не оспариваются в принципе. Но рассмотреть сложившуюся, в связи с решением ситуацию глава государства и главный совещательный орган страны могут.

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И не только могут, но и обязаны:

  • Согласно законодательства, СНБОУ рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к сфере национальной безопасности.
  • В Стратегии национальной безопасности Украины утвержденной полтора месяца назад, прямо указано: реализация национальных интересов и национальной безопасности осуществляется (в том числе путем "защиты личности, общества и государства от преступлений, в том числе коррупционных". Также документ обязывает "утверждать принцип нулевой толерантности к коррупции".
  • Закон об СНБОУ предусматривает, что этот орган "координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти по противодействию коррупции…"

Также среди полномочий СНБОУ – утверждение решений относительно неотложных мер по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих безопасности Украины. Сложившаяся в связи с решением КС ситуация при определенной натяжке может быть рассмотрена, как кризисная.

Какие решения могут быть приняты

СНБОУ в мирное время – в основном совещательный орган. Потому его задача – предложить президенту и органам исполнительной власти варианты решений.

Из наиболее очевидных видится:

  • Подготовка новой редакции пунктов "антикоррупционного законодательства", отмененных Конституционным судом
  • Созыв внеочередного заседания Верховной Рады Украины
  • Поручение правоохранительным органам, в чью компетенцию входит борьба с коррупцией расследовать обстоятельства, при которых КС принял скандальное решение

Неофициально СНБОУ может порекомендовать главе государства серьезно поговорить с фракцией "Слуга народа" и ситуативными союзниками, дабы необходимый проект был утвержден в кратчайшие сроки. Впрочем, это лишнее – Владимир Зеленский и сам понимает срочность решения.

Может ли власть "замахнуться" на полномочия КСУ

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Гораздо более сложной с точки зрения реализации может быть инициатива законодательных и конституционных изменений, которые помогут избежать повторения подобных ситуаций впредь. Например, внесение изменений в закон о Конституционном суде и Конституцию, которыми бы каким-то образом ограничивались полномочия КС.

Гипотетически такая ситуация возможна: никто не запрещает ни депутатам, ни президенту инициировать любые проекты. Практически же – крайне маловероятна:

  • Проекты изменений в Конституцию проходят "горнило" Конституционного суда.
  • Для утверждения таких глобальных решений необходим политический консенсус
  • Подобные ограничения (особенно "точечные", касающиеся каких-то отдельных сфер, например антикоррупционного законодательства) в мире вообще не приняты. Конституционные суды или аналогичные по функциям органы полномочны проверять на конституционность все законы.
  • Наконец, как отметил в комментарии "Сегодня" народный депутат Александр Качура, вопрос о таких изменениях не стоит, и вряд ли будет стоять.

"Не думаю, что это будет актуально. Не вижу, что такое решение может быть принято, что есть какая-то поддержка такому решению", – отметил народный депутат.

Может ли СНБО распустить Конституционный суд

Распустить КС не может ни СНБОУ, ни президент, ни Верховная Рада. Судьи КС назначаются пожизненно, и сохраняют свои полномочия даже при военном или чрезвычайном положении.

Однако, он может быть уволен, в том числе, за существенный дисциплинарный проступок (решение принимает Конституционный суд двумя третями голосов).

Также полномочия прекращаются (среди прочего) после вступления в силу обвинительного приговора в отношении судье КС за совершение им преступления.

На чем остановятся?

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Будет избран самый простой вариант. По мнению народного депутата Александра Качуры выход из создавшегося положение – внесение в парламент законопроекта, регулирующего антикоррупционные вопросы и отвечающего Конституции. Причем для этого даже не нужно созывать внеочередное заседание.

"У нас в ближайшее время будет очередное заседание. Возможно, на нем будут эти вопросы рассматриваться. Голоса за антикоррупционное законодательство, полагаю, будут", – отметил Александр Качура.

Напомним, что решение КСУ является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено. Мы сообщали, какими будут последствия такого решения.

КС отменил также статью 366-1 Уголовного кодекса, которая расписывала, каким должно быть наказание за коррупционные действия (штраф в размере 42 500-51 000 грн, общественные работы от месяца до трех или лишение свободы на срок до двух лет).

И теперь вообще непонятен смысл существования Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Чиновники теперь не обязаны в случае существенного изменения материального положения (например, после покупки или продажи квартиры, самолета) подавать обновленную декларацию и информировать НАПК.

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Конституция Конституционный суд

Источник: Сегодня

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