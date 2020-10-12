Зеленский о Донбассе: "Если я не смогу закончить войну, пусть приходит другой"

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, если ему не удастся завершить конфликт на Донбассе.

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Об этом он заявил в интервью для программы "ВВС Украина".

По словам Зеленского, "если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

При этом президент отметил, что в настоящий момент для урегулирования ситуации на Донбассе "есть только "нормандский формат", и мы идем по минскому направлению".

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Зеленский подчеркнул, что субъекты в "минском процессе" – Украина и Российская Федерация, посредник – ОБСЕ.

По его словам, "первый главный пункт" переговоров был – обеспечить устойчивое прекращение огня: "Я считаю, что сегодня этот пункт выполнен".

Напомним, ранее в Кремле поставили под сомнение новую встречу в "нормандском формате".

Видео: Facebook/Юлия Мендель

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