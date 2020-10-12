Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости политики

Зеленский о Донбассе: "Если я не смогу закончить войну, пусть приходит другой"

12 октября, 10:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам президента, главный пункт переговоров удалось выполнить

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, если ему не удастся завершить конфликт на Донбассе.

Реклама

Об этом он заявил в интервью для программы "ВВС Украина".

По словам Зеленского, "если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

При этом президент отметил, что в настоящий момент для урегулирования ситуации на Донбассе "есть только "нормандский формат", и мы идем по минскому направлению".

Читайте также: Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по Донбассу

В тренде
Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция
Реклама

Зеленский подчеркнул, что субъекты в "минском процессе" – Украина и Российская Федерация, посредник – ОБСЕ.

По его словам, "первый главный пункт" переговоров был – обеспечить устойчивое прекращение огня: "Я считаю, что сегодня этот пункт выполнен".

Напомним, ранее в Кремле поставили под сомнение новую встречу в "нормандском формате".

Видео: Facebook/Юлия Мендель

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра Черкасс
Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра ЧеркассПолитика
Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИ
Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИПолитика
Место Вакарчука в Раде занял актер Шараскин – ЦИК
Место Вакарчука в Раде занял актер Шараскин – ЦИКУкраина
Местные выборы в Украине. Полицейские фиксируют все больше нарушений
Местные выборы в Украине. Полицейские фиксируют все больше нарушенийПолитика
Уникальность белорусского протеста. Какими плакатами в соцсетях призывают к восстанию
Уникальность белорусского протеста. Какими плакатами в соцсетях призывают к восстаниюПолитика
Локдаун только разрушил экономику: Колесников о необходимых мерах борьбы с коронавирусом
Локдаун только разрушил экономику: Колесников о необходимых мерах борьбы с коронавирусомПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять