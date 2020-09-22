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Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по Донбассу

22 сентября, 23:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Французский лидер говорит о первом прогрессе на переговорах

Переговоры стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) позволили в этом году добиться первых сдвигов в урегулировании ситуации на Донбассе.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая во вторник, 22 сентября, на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Что касается континентальной Европы, то в связи с украинским кризисом "нормандский формат" позволил нам в этом году вместе с федеральным канцлером Германии добиться первого прогресса", — отметил Макрон.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Макрон предупредил об опасности нового разлома в Европе из-за ситуации в Беларуси.

Напомним, выступая на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война в Украине — это война в Европе, и она является не просто посягательством на суверенитет независимого государства, а "напоминает попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире".

Видео: president.gov.ua
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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс урегулирование Нормандская четверка ГА ООН нормандский формат Эммануэль Макрон

Источник: Сегодня

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