У Путина поставили под сомнение новую встречу в "нормандском формате"

Договоренности, достигнутые в Париже на встрече "Нормандской четверки", еще не выполнены, поэтому пока рано говорить о проведении нового саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля заметил, что о новой встрече лидеров стран "четверки" пока говорить "преждевременно".

"При этом, конечно, можно подтвердить, что у всех есть намерение продолжать этот процесс [урегулирования в Украине], но, как неоднократно говорил наш президент [РФ Владимир Путин], должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже", – отметил Песков.

"Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности", – подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, в МИД Украины прокомментировали заявление замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, что Москва не подтверждала готовность к новой встрече "Нормандской четверки", о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский.

Украинские дипломаты считают, что заявление российского коллеги ставит под сомнение заинтересованность России в урегулировании конфликта на Донбассе.

Сайт "Сегодня" также писал, что во время визита в Австрию президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время планируется еще одна встреча в "нормандском формате" на уровне советников глав государств, и все лидеры подтвердили готовность к ней.

Больше о том, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре 2019-го в Париже, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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