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"Не то, чего ждут украинцы". Зеленский ветирует закон о лжи в декларациях чиновников

3 июня, 19:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент недоволен поправками, которые внесли в законопроект депутаты и не станет подписывать законопроект с лазейками для коррупционеров

Принятый сегодня законопроект о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками будет ветирован президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом 3 июня заявили в пресс-службе Офиса президента.

На Банковой считают, что принятый закон ослабляет систему декларирования и наказания чиновников за уголовные правонарушения в этой сфере.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном Верховной Радой виде невозможно. Это не то, чего ждут украинцы, и не то, что им обещал я, внося этот законопроект на рассмотрение парламента", – подчеркнул по этому поводу Зеленский.

Президент призвал нардепов установить "пропорциональное и справедливое наказание" за правонарушения, связанные с декларированием.

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На Банковой раскритиковали новый закон за лазейки, которые позволяют декларанту скрыть собственное имущество, переписав его на жену, и избежать уголовной ответственности.

Зеленский напомнил, что электронное декларирование чиновников – это одно из условий ЕС для безвизового режима с Украиной.

"До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – добавил он.

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Кроме того, президент призвал наказывать лишением свободы за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

"Коррупционеры должны понести ответственность по закону", – подчеркнул Зеленский.

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Чем на самом деле является принятый Радой закон – показухой или реальной пользой для страны – читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, на прошлой неделе президент призвал правительство подготовить и внести в Раду проект изменений к закону "О предотвращении коррупции", чтобы повысить прозрачность процедуры электронного декларирования.

Больше о принятом законе смотрите в видеосюжете:

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