Зеленский назвал свой главный приоритет на посту президента

По словам президента, в вопросе урегулирования на Донбассе удалось уже много достичь

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно анонсировал еще одну встречу советников "нормандского формата", заявил, что его главным приоритетом является окончание войны и возвращение украинских территорий. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Реклама

"Когда я что-то обещаю, это – не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания", – сказал Зеленский.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе "мы уже многого достигли".

Читайте также: Пять самых опасных ловушек Кремля для Украины в Минских договоренностях

"Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведение войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", – отметил президент.

В тренде На учениях в Беларуси заметили десантников РФ, воевавших в Крыму и на Донбассе

Реклама

По его словам, сейчас на оккупированных территориях Донбасса наблюдается гуманитарная катастрофа.

"У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал, как Украина борется с экономическими последствиями коронавируса.

Напомним, Владимир Зеленский ожидает скорую встречу лидеров "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама