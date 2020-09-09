Зеленский ожидает скорую встречу лидеров "Нормандской четверки"

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после встречи политических советников в "нормандском формате" состоятся и переговоры на уровне глав государств. Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

"11 числа будет встреча и это уже говорит о том, что будет, я верю в это, после встречи советников, встреча лидеров "Нормандской четверки". Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. И это говорит о том, что у нас есть диалог", – сказал он.

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Зеленский напомнил, что на Донбассе 41 день была тишина, пока боевики не атаковали ВСУ и не погиб украинский воин. Он считает такое продолжительное перемирие достижением.

"Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку другой подход и другое отношение. Мы детально разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь и обстрелов", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но и тогда не состоялись переговоры. Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, почему Россия сорвала переговоры в Париже.

Отметим, ранее мы также писали, что Россия заблокировала переговоры по Донбассу, в том числе и встречу в "нормандском формате", своим новым требованием – отменить постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, которое не предполагает проведение выборов в ОРДЛО.

А тем временем Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой – полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. Читайте подробней, возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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