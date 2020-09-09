Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости политики

Зеленский ожидает скорую встречу лидеров "Нормандской четверки"

9 сентября, 16:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Уже через пару дней советники глав государств соберутся в Берлине, чтобы подготовить "нормандский саммит"

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после встречи политических советников в "нормандском формате" состоятся и переговоры на уровне глав государств. Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

"11 числа будет встреча и это уже говорит о том, что будет, я верю в это, после встречи советников, встреча лидеров "Нормандской четверки". Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. И это говорит о том, что у нас есть диалог", – сказал он.

Реклама

Зеленский напомнил, что на Донбассе 41 день была тишина, пока боевики не атаковали ВСУ и не погиб украинский воин. Он считает такое продолжительное перемирие достижением.

"Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку другой подход и другое отношение. Мы детально разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь и обстрелов", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но и тогда не состоялись переговоры. Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, почему Россия сорвала переговоры в Париже.

Отметим, ранее мы также писали, что Россия заблокировала переговоры по Донбассу, в том числе и встречу в "нормандском формате", своим новым требованием – отменить постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, которое не предполагает проведение выборов в ОРДЛО.

А тем временем Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой – полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. Читайте подробней, возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина.

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский Нормандская четверка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в МинскеПолитика
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
"Она хотела убежать": Лукашенко отреагировал на задержание КолесниковойПолитика
"У нас с Россией две войны": Кулеба назвал причины срыва перемирия на ДонбассеПолитика
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять