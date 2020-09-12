Зеленский анонсировал еще одну встречу советников "нормандского формата"

Встреча лидеров "нормандского формата" планируется, однако перед этим предстоит провести как минимум еще одну встречу на уровне политических советников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесской области, сообщает "Укринформ".

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"Продолжаются встречи в "нормандском формате". И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров "нормандского формата". Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников (...) Самое главное решение, которое сегодня есть – это соблюдение и продолжение режима тишины", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на Донбассе еще не было такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас.

"Если мы говорим о выполнении Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать", - добавил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров в "нормандском формате" в Берлине 11 сентября на уровне политических советников является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

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Кроме того, сайт "Сегодня" проанализировал ТОП-5 ловушек Минских договоренностей, которые Москва расставляет для Киева.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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