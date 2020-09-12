Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости политики

Зеленский анонсировал еще одну встречу советников "нормандского формата"

12 сентября, 17:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Советники не успели обсудить все вопросы

Встреча лидеров "нормандского формата" планируется, однако перед этим предстоит провести как минимум еще одну встречу на уровне политических советников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесской области, сообщает "Укринформ".

Реклама

"Продолжаются встречи в "нормандском формате". И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров "нормандского формата". Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников (...) Самое главное решение, которое сегодня есть – это соблюдение и продолжение режима тишины", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на Донбассе еще не было такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас.

"Если мы говорим о выполнении Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать", - добавил он.

В тренде
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров в "нормандском формате" в Берлине 11 сентября на уровне политических советников является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

Реклама

Кроме того, сайт "Сегодня" проанализировал ТОП-5 ловушек Минских договоренностей, которые Москва расставляет для Киева.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры Владимир Зеленский советники нормандский формат
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водойПолитика
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"Политика
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникамУкраина
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
Отравление Навального: Россия пригрозила ЕС ответными санкциями
Отравление Навального: Россия пригрозила ЕС ответными санкциямиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять