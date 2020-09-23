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Зеленский назвал лучший способ, как решить проблему в Беларуси

23 сентября, 13:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Победу Лукашенко на выборах не признает ни Украина, ни остальная Европа

Пока Александр Лукашенко на тайной инаугурации вступал в должность президента, глава украинского государства рассказал, что кризис в Беларуси можно разрешить благодаря новым и честным выборам.

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Об этом он сказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает ОПУ.

Он отметил, что кризис в Беларуси влияет не только на соседние страны вроде Украины, пострадать может и остальная Европа.

"События там уже имеют последствия для Европы. Мы видим, что возник самый большой политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет негативным, это означает по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы", – сказал Зеленский.

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Глава государства считает, что "честные выборы президента Беларуси – лучший выход из этого кризиса".

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"Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Европейцы отмечают, что белорусские выборы прошли с вопиющими нарушениями.

В свою очередь Верховная Рада выступила с заявлением по Беларуси. Депутаты считают, что выборы в этой страны были нечестными и не отражают реального волеизъявления белорусов. Более того, украинский парламент поддерживает идею Запада ввести санкции против действующих белорусских властей.

Смотрите видео с сегодняшней инаугурации Лукашенко:

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выборы Беларусь Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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