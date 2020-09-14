В Раде рассказали о военной угрозе для Украины со стороны Беларуси

С Донбасса угроза военной агрессии более реальна, чем с белорусского направления, считает нардеп

Ситуация на границе с Беларусью пока спокойная и под контролем. Однако в Верховной Раде не исключают потенциальной угрозы с этой направления для Украины, поскольку там могут в любой момент оказаться российские войска.

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Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

Он напомнил, что между Украиной и Беларусью больше тысячи километров общей границы, поэтому Украина срочно приняла необходимые меры по усилению пограничного контроля после начала белорусского кризиса.

"Но там есть определенная проблема, и сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект, потому что у нас не ратифицирован договор о границе с Беларусью. Только полгода назад мы дали нашим пограничникам законные основания устанавливать там технические средства для мониторинга", – сказал он.

Завитневич считает, что существует опасность для Украины с этого направления и напомнил, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас. Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства", – сказал депутат.

На вопрос о том, насколько вероятна российская военная агрессия на территорию Украины со стороны Беларуси, он ответил: "Трудно сказать, думаю, эта вероятность меньше, чем с территории Донбасса. Но она есть и ею нельзя пренебрегать".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развернул и привел в боевую готовность войска на границе. Он уверен, что на сегодняшний день есть угроза не только внутри страны, но и за ее пределами.

Отметим, что пока белорусский президент боится только войск НАТО, который проводят учения неподалеку от Беларуси. Однако у Лукашенко есть одна любопытная опция – он может сослаться на договор о Союзном государстве и позвать на помощь российские войска, а это уже создает опасность для нашей страны. Военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил нам, какая угроза для Украины.

Видео: Meduza

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