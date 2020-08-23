Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне протестов против нечестных выборов в его стране должен иметь смелость назначить новые выборы. Об этом он сказал в интервью Euronews.

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По словам Зеленского, оказавшись на месте Лукашенко, он "определенно" провел бы выборы через месяц и пригласил на них иностранных наблюдателей.

"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я баллотируюсь на новые выборы. Кто хочет баллотироваться – вперед!" Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей, всех их", – утверждает украинский президент.

По мнению Зеленского, любой кандидат должен быть допущен к повторным выборам.

"Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я в этом убежден", – заявил он.

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"Если Лукашенко победит, он победит; если победит кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без (пролитой крови. – Ред.), это было бы справедливо и вошло бы в историю", - считает Зеленский.

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Напомним, в столице Беларуси Минске 22 августа в ходе очередной акции протеста на митинге у Дома правительства представитель оппозиции, уволенный за поддержку протестов директор театра Павел Латушко заявил, что оппозиция не рассматривает свержение президента Александра Лукашенко силой. Также оппозиция снова призвала к мирным протестам.

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не собирается возвращаться на родину до тех пор, пока при власти находится Лукашенко.

Лукашенко ранее рассказал, что он думает о Тихановской:

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