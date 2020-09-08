Зеленский назвал дату "нормандской встречи" на уровне советников

Нормандские переговоры были перенесены с конца августа на сентябрь

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне советников глав государств (Украины, Франции, России и Германии) запланирована на 11 сентября. Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Сумы.

"У нас должно быть заседание на уровне помощников 11 сентября, заседание советников (глав государств) "нормандского формата". Ждем там определенных предложений и решений", – сказал Зеленский.

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Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но и тогда не состоялись переговоры. Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, почему Россия сорвала переговоры в Париже.

Отметим, ранее мы также писали, что Россия заблокировала переговоры по Донбассу, в том числе и встречу в "нормандском формате", своим новым требованием – отменить постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, которое не предполагает проведение выборов в ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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