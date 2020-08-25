Встреча в "нормандском" формате отменена: СМИ назвали причину

Запланированные на 28 августа переговоры помощников глав "Нормандской четверки" в Париже отменены из-за разногласий по итоговым документам. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает "Интерфакс".

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"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", – сказал собеседник агентства. Источник отметил, что новая дата встречи пока не определена.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Дату 28 августа в прошлую субботу, 22 августа, озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, была договоренность о встрече на уровне советников глав государств на конец августа, 28 числа. Затем должна была состояться встреча министров иностранных дел "четверки" и уже после — встреча лидеров стран, сообщал он в интервью телеканалу "Украина 24".

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Напомним, 19 августа в Кремле подтвердили информацию украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, что до конца августа ожидаются переговоры в Париже, однако не подтвердили дату.

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Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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