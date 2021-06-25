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Зеленский назначил нового главу Сумской области

25 июня 2021 17:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства принял на Банковой новоиспеченного чиновника и вручил ему соответствующее удостоверение

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Хому с должности главы Сумской облгосадминистрации, а на его место назначил Дмитрия Живицкого.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса главы государства.

Он принял новоиспеченного руководителя Сумской области на банковой в Киеве и вручил ему соответствующее удостоверение.

"Вы очень хорошо знаете Сумскую область, ведь это ваша родная область. Также у вас хорошая осведомленность в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве председателя облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан", – сказал Зеленский.

Кто такой Дмитрий Живицкий

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Дмитрий Живицкий. Фото: facebook.com/dmytro.zhyvytskyy
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Родился 1982 года в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Работал руководителем аппарата Сумской ОГА. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины (Владислава Криклия).

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент дал очередное интервью, в котором рассказал, какие у него планы на будущий визит в США, что думает о встрече Байдена с Путиным в Женеве, каким был последний разговор с Лукашенко, и даже не исключил вариант со стеной на Донбассе.

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