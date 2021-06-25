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Зеленський призначив нового голову Сумської області

25 червня 2021 17:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави прийняв на Банковій новоспеченого чиновника і вручив йому відповідне посвідчення

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Хому з посади голови Сумської обласної державної адміністрації, а на його місце призначив Дмитра Живицького.

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Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу глави держави.

Він прийняв новоспеченого керівника Сумської області на банкової у Києві і вручив йому відповідне посвідчення.

"Ви дуже добре знаєте Сумщину, адже це ваша рідна область. Також у вас – гарна обізнаність у проблемах, які існують у сфері дорожнього господарства регіонів. Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області та покращення якості життя сумчан", – сказав Зеленський.

Хто такий Дмитро Живицький

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Дмитро Живицький. Фото: facebook.com/dmytro.zhyvytskyy
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Народився 1982 року в Сумах. У 2004 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "устаткування хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", а у 2019 році – Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю "публічне управління і адміністрування".

Працював керівником апарату Сумської ОДА. З вересня 2020 року по червень 2021-го був заступником міністра інфраструктури України (Владислава Криклія).

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент дав чергове інтерв'ю, в якому розповів, які у нього плани на майбутній візит у США, що думає про зустріч Байдена з Путіним у Женеві, якою була остання розмова з Лукашенком, і навіть не виключив варіант зі стіною на Донбасі.

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