Зеленский начал переговоры с Дудой: как встречали президента Польши (видео)

Президент Польши Анджей Дуда в рамках визита в Украину встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств начали переговоры в Мариинском дворце.

Видео: president.gov.ua

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Польского лидера и его супругу президент Украины встречал со своей супругой. Встреча состоялась традиционно – с красной дорожкой, оркестром и почетным караулом. Президенты послушали гимны обеих стран, осмотрели строй и отправились на переговоры.

Накануне в Офисе президента рассказывали, что по итогам переговоров президентов будет подписан ряд двухсторонних документов. А на следующий день, 13 октября, Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

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Как сообщали новости "Сегодня", Дуда начал визит в Украину с военного кладбища в Быковне, где почтил память жертв сталинизма. Президент Польши назвал нынешний визит в Украину особо важным и напомнил о прочных связях обеих стран.

Там же он заявил, что Европа должна помочь Украине восстановить свои границы после вторжения России и захвата территорий.

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