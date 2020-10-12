Дуда: Наш долг – восстановить справедливые границы Украины

Анджей Дуда посетил военной кладбище в Быковне и выступил с заявлением по Украине

Президент Польши Анджей Дуда в рамках визита в Украину заявил о поддержке нашей стране в противостоянии российской агрессии и считает, что Европа должна помочь украинцам восстановить свои международно признанные границы.

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Об этом он сказал во время выступления в Быковне, передает Европейская правда.

Он пообещал, что Европа не смирится с российской агрессией.

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"Той (агрессии), которая захватила Крым, захватила земли Донецка и Луганска – трагедия, с которой мир, Европа никогда не смогут смириться. Сегодня наш долг – восстановить и в Украине, и Европе те границы, которые должны быть и которые являются границами честности, международного права, справедливости и просто обычной порядочности. Это то, чего требует сегодня память о тех, кто похоронен здесь, в Быковне, в этом лесу", – сказал Дуда.

Как сообщали новости "Сегодня", Дуда начал визит в Украину с военного кладбища в Быковне, где почтил память жертв сталинизма. Президент Польши назвал нынешний визит в Украину особо важным и напомнил о прочных связях обеих стран.

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