Дуда начал визит в Украину с военного кладбища (фото)

Президент Польши Анджей Дуда вечером в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину, начав свой визит с польского военного кладбища в Быковне, где почтил память жертв сталинизма.
Об этом сообщила пресс-служба польского президента в Twitter.
"Правда и память должны продолжаться. Сегодня на Польском военном кладбище в Быковне почтил память замученных 80 лет назад НКВД 3435 польских заключенных из украинского Катынского списка, погибших за свободную и суверенную Польшу", – заявил Дуда.
Он также отметил, что нынешний визит в Украину очень важен.
"В период пандемии много секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень прочные, вместе работаем ради еще большего их усиления", – сказал польский президент.
Как мы сообщали, во время визита польского президента в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическом сотрудничестве двух стран, в частности, вопросах развития инфраструктуры.
Помимо Киева Дуда посетит также Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие на инфраструктурную тематику.
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