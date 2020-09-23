Как закончить войну на Донбассе: Зеленский назвал три шага

За последний год Украина доказала, что действительно хочет мира, заявил президент

Организация Объединенных Наций стала тем "программным обеспечением", которое уберегло мир от критических ошибок. Однако система все чаще сбоит – ее атакуют новые "баги" и "вирусы", а противодействие им не всегда бывает эффективным.

Реклама

Об этом, в среду, 23 сентября, в ходе видеовыступления в рамках Недели заседаний высокого уровня 75-й Генассамблеи ООН заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое седьмой год сдерживает военную агрессию РФ на Донбассе.

"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что спустя 75 лет в центре Европы будет идти война?" – задал вопрос Зеленский.

Президент напомнил, что в оккупированном Крыму грубо нарушаю права человека, преследуют украинцев и крымских татар. Усиливается милитаризация полуострова и соседних акваторий, что нарушает баланс в сфере безопасности Черноморского региона.

Реклама

"Изменили ли бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что спустя 75 лет, в вследствие войны на Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свои дома?" – продолжил выступление глава государства.

Он добавил, что за последний год Украина доказала, что действительно хочет мира.

"Нам удалось разблокировали диалог, мы восстановили встречи лидеров стран "нормандского формата", достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины", – говорит Зеленский.

По его словам, "режим тишины" на Донбассе крайне необходим для продолжения движения на пути к миру. Следующими шагами на этом пути должны стать:

вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий,

возвращение контроля над государственной границей

восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ

Изложив требования Киева, Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее единство международного сообщества в вопросе деоккупации Крым и Донбасса.

Реклама

Напомним, Зеленский также выступил на ГА ООН в понедельник, 21 сентября, и заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама