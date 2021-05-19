Зеленский может встретиться с Байденом в июне – ОП

Если такая возможность появится в графиках обоих президентов, встреча обязательно состоится, говорит Жовква

Встреча президента Зеленского и президента Байдена может состояться в июне, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в июне этого года.

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Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Украина 24", в это время Байден будет находиться с рабочим визитом в Европе.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", – сказал он.

К слову, президент Владимир Зеленский поддерживает планы президентов США и России встретиться, но не очень доволен, что они будут обсуждать Украину без Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы и кибератаки.

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Кроме того, президент США Джо Байден выступил с заявлением и призвал Россию прекратить эскалацию конфликта с Украиной.