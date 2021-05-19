Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости политики

Зеленский может встретиться с Байденом в июне – ОП

19 мая, 17:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Если такая возможность появится в графиках обоих президентов, встреча обязательно состоится, говорит Жовква

Встреча президента Зеленского и президента Байдена может состояться в июне, коллаж "Сегодня"

Встреча президента Зеленского и президента Байдена может состояться в июне, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в июне этого года.

Реклама

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Украина 24", в это время Байден будет находиться с рабочим визитом в Европе.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", – сказал он.

К слову, президент Владимир Зеленский поддерживает планы президентов США и России встретиться, но не очень доволен, что они будут обсуждать Украину без Украины.

В тренде
Назначение Ляшко и Кубракова: сколько голосов они набрали внутри "Слуги народа"
Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады
В тренде
Министр экономики Петрашко отправлен в отставку
Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
В тренде
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii

Как сообщали новости "Сегодня", 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы и кибератаки.

Реклама

Кроме того, президент США Джо Байден выступил с заявлением и призвал Россию прекратить эскалацию конфликта с Украиной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров МедведчукаВласть
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видео
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видеоВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть
Николай Тищенко:
Николай Тищенко: "Карантин не нарушал, все свои рестораны продал" – эксклюзив "Сегодня"Власть
Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда (обновлено)
Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда (обновлено)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять