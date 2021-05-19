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Зеленський може зустрітися з Байденом в червні – ОП

19 травня, 17:59

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Якщо така можливість з'явиться в графіках обох президентів, зустріч обов'язково відбудеться, каже Жовква

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Джо Байденом в червні цього року.

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Як заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі "Україна 24", в цей час Байден перебуватиме з робочим візитом в Європі.

"Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться в графіках обох президентів, така зустріч обов'язково відбудеться", – сказав він.

До речі, президент Володимир Зеленський підтримує плани президентів США і Росії зустрітися, але не дуже задоволений, що вони обговорюватимуть Україну без України.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії через втручання в американські вибори і кібератаки.

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Крім того, президент США Джо Байден виступив із заявою і закликав Росію припинити ескалацію конфлікту з Україною.

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