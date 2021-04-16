Зеленский рассказал, что думает о будущей встрече Путина и Байдена

Президент Владимир Зеленский поддерживает планы президентов США и России встретиться, но не очень доволен, что они будут обсуждать Украину без Украины. Об этом он заявил после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я считаю, что это правильно, это очень вовремя. И это важно, когда есть такой диалог. Как говорят – пушки молчат. Мне кажется – это могло бы решить некоторые вопросы. Диалог между этими странами должен быть", – сказал он.

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При этом Зеленский считает не совсем правильным, что такие большие страны, как Россия и США, будут обсуждать Украину без Украины.

"Оно не будет предметно, оно не будет правильным и еще раз будет показывать, что большие страны… им кажется, что все вокруг их крутится. Но мне кажется, что мир намного больше", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы и кибератаки.

Кроме того, президент США Джо Байден выступил с заявлением и призвал Россию прекратить эскалацию конфликта с Украиной.

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