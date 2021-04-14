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Зеленский лишил украинского гражданства двоих контрабандистов из ТОП-10 – СМИ

14 апреля, 22:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У лиц, попавших под санкции СНБО, обнаружилось гражданство других стран

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.

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Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает РБК-Украина.

"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", – уточнил собеседник. По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина – израильского, у Амирханяна – армянского, у Еримичука – румынского.

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Сайт "Сегодня" писал, что 2 апреля СНБО ввел санкции против Альперина и Еримичука. Зеленский тогда отметил, что эти лица входят в "ТОП-10 украинской контрабанды".

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Как пишет "РБК-Украина", Амирханян официально в санкционном списке не значится, однако, по словам собеседника в ОП, также причастен к контрабандной деятельности и в связи с этим попал в поле зрения СБУ.

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