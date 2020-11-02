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Зеленский готов распустить Раду, если не подерджат закон о роспуске КСУ

2 ноября, 21:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент Владимир Зеленский готов распустить парламент, если депутаты не поддержат его законопроект об роспуске Конституционного суда.

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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов

"Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. Скажу откровенно. От реализации нашего плана, от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже буде зависеть. Поэтому, если это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, я увижу, что нет поддержи в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа" (они должны понимать, что стали нардепами благодаря мне), поэтому если их позиция пойдет вразрез, нужно выходить их этого тупика даже таким путем", – заявил Зеленский.

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